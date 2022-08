Elisabetta Canalis in lingerie per il cambio di look

In reggiseno di pizzo e shorts di jeans si lascia riprendere mentre il suo amico, nonché hair stylist di fiducia, Niky Epi si prende cura della sua chioma utilizzando strumenti tutt'altro che professionali: "Un trinciapollo del supermercato e un pettine non nuovissimo" li descrive la ex velina con ironia.

Elisabetta Canalis non poteva essere più sexy di così, nel video in cui mostra le fasi del suo cambio di look. Indossa solo un reggiseno di pizzo nero dalle trasparenze provocanti che le enfatizza il seno florido e un paio di pantaloncini che, quando si alza in piedi, non nascondono gli slip (complice anche l'inquadratura dal basso). Si fa riprendere da ogni lato, prima e dopo il makeover, mentre il suo parrucchiere di fiducia le aggiusta il taglio di capelli.

Elisabetta Canalis e Niky Epi ironizzano sugli strumenti utilizzati per l'operazione. "Mai usato forbici migliori", scherza lui mentre la ex velina mostra mostra il pettine a cui manca anche qualche dente. Il risultato comunque la conquista e si pavoneggia davanti allo specchio e alla telecamera. Ad assistere al lavoro c'è anche sua figlia

Skyler Eva

, divertita dal colpo di testa della mamma.

Molto attiva sui social, Elisabetta Canalis non perde occasione di condividere la quotidianità della sua vita americana, condendo il tutto con qualche scatto sexy. Gli allenamenti, gli impegni mondani, i viaggi, la vita da mamma, l'amore per gli animali: la ex velina per i follower è un libro aperto. In estate ha trascorso un lungo periodo di vacanze in Italia prima di tornare a Los Angeles dove vive ormai da anni insieme al marito

Brian Perri

e alla figlia Skyler Eva. Ora si prepara ad affrontare un autunno pieno di sorprese con un hair syle tutto nuovo. La sensualità, invece, resta quella di sempre.