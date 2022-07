Elisabetta Canalis: "Skyler non va più a scuola, troppa paura", ecco perché

Eppure anche il sogno americano sa trasformarsi in un incubo. "Viviamo con l’ansia, mia figlia non va più a scuola", ha svelato la showgirl al settimanale F. A scatenare le sue paure è stata la sparatoria nella scuola elementare in Texas a maggio e il timore che un evento del genere possa verificarsi di nuovo.

Sono molti anni ormai che Elisabetta vive negli Usa insieme a Brian e alla piccola Skyler. La bimba, che ha 6 anni, frequenta una scuola francese a Los Angeles ma dal giorno della sparatoria in Texas non è più tornata in classe: "Mio marito mi ha detto: 'Non puoi fare così, a settembre come facciamo?'". La soluzione per lei sarebbe un aumento dei controlli: "Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole".

Una certa dose di timore sembra essere un prezzo da pagare per chi abita nella sua città: "Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia", spiega la Canalis. Sarà forse anche per questo che la si vede sempre più spesso in Italia? Tra impegni di lavoro e vacanze, la ex velina torna a casa con una certa frequenza e non nega il desiderio di poterlo fare, un giorno, in pianta stabile.