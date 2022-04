Elisabetta Canalis bollente, eccola in vacanza in Messico

Un selfie da togliere il fiato.

Elisabetta Canalis in vacanza in Messico con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva fa letteralmente impazzire i follower con uno scatto in bikini. Addominali scolpiti, curve al posto giusto, la ex velina sarda è strepitosa e cattura like con le sue foto incredibili. Per lei la prova costume non esiste: sempre in formissima grazie alla ginnastica, mostra il suo corpo perfetto che i fan paragonano a quello di una dea. “Più gli anni passano, più sei bella” le scrivono.