Elisabetta Canalis gioca con il pitone in giardino

Leggi Anche Elisabetta Canalis, shooting ad alto tasso erotico sulla spiaggia

Da sempre Elisabetta è una grande appassionata di animali. Testimonial della Peta, si è battuta in più occasioni per la salvaguardia delle bestiole di ogni tipo. Il suo amore incondizionato si estende fino ai rettili, per i quali dimostra di nutrire una certa simpatia. Mentre molti si sarebbero intimoriti, lei gioca serena con il pitone e se lo coccola proprio come fosse un comune animale da compagnia.

Leggi Anche Per Elisabetta Canalis estate senza fine, in California in bikini è da urlo

Potrebbe interessarti anche: