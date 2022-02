Elisabetta Canalis, shooting ad alto tasso erotico sulla spiaggia

Leggi Anche Elisabetta Canalis al mare, è lei la più sexy sulla spiaggia

Elisabetta piace da impazzire e lo sa bene, per questo si diverte a sedurre i follower con grazia e la giusta dose di malizia. Scatti in bikini, in intimo, con tutine attillate o body provocanti (come in questo caso) la fanno da padrone sul suo Instagram e ogni volta fanno il pieno di consensi.

"Eli due bombe così non si vedevano dai tempi di Hiroshima e Nagasaki", scrive un follower a bocca aperta davanti alla scollatura provocante. E un altro gli fa eco: "Palme e noci di cocco". Tra occhi a forma di cuore e fiammelle i fan della Canalis si scatenano dei commenti. Del resto, che sia uno shooting professionale o uno casalingo, i suoi scatti sanno sempre scaldare gli animi sui social.

