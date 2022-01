Elisabetta Canalis al mare, è lei la più sexy sulla spiaggia

L'estate non finisce mai per Elisabetta Canalis , per la gioia dei suoi follower che possono ammirarla in bikini in ogni stagione. La prova costume di certo non la preoccupa: con il suo fisico mozzafiato è facile superarla a pieni voti. E così dalla vacanza al mare regala scorci hot sulle sue forme, durante il relax in terrazza oppure sul paddle. Da ogni angolazione la si guardi, lascia sempre a bocca aperta.

Al mare con la figlia e un'amica, la Canalis regala pose mozzafiato in costume. Sul paddle a pancia sotto sfoggia un lato B incredibile, poi si lascia travolgere dalle onde e si diverte come una bimba. In terrazza gioca a fare la top model, posando con un bikini striminzito e coloratissimo che le esalta il seno e poi con un intero tie dye con oblò sulla pancia piatta e dalla sgambatura super provocante.

Elisabetta non è solo una bomba sexy, ma anche una mamma attenta e premurosa. Alla sua piccola Skyler non fa mai mancare la giusta dose di tenerezze. Sul balcone della loro camera la coccola e la culla per assicurarle un dolce risveglio e non farle perdere la meraviglia dell'alba sul mare. Non c'è che dire: lo spettacolo è strepitoso.

