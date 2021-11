Per Elisabetta Canalis estate senza fine, in California in bikini è da urlo

L'estate non finisce mai per Elisabetta Canalis . In California dove vive le temperature sono miti e anche a novembre il clima è quello giusto per andare al mare. Perché allora non approfittarne per un momento in famiglia in spiaggia, tra corse con il cane sul bagnasciuga e coccole sotto il sole con il marito Brian Perri e con la figlia Skyler ? E magari, con l'occasione, sfoggiare il fisico atletico in bikini sui social: i follower apprezzano...

Al mare Elisabetta è nel suo habitat naturale. Insieme al cane si scatena nelle corse tra le onde, poi si lancia nelle coccole con la figlia. Il bikini bianco mette in risalto il fisico atletico e muscoloso che la ex velina scolpisce a forza di allenamenti in palestra. In spiaggia c'è anche Brian, spesso restio alle foto social ma che per immortalare un momento in famiglia si concede ai flash.

Nonostante, a giudicare dalle foto, sembri ancora piena estate, anche per la Canalis e la sua famiglia è arrivato il momento di pensare alle Feste. Skyler si porta avanti e scrive una letterina a Babbo Natale, rigorosamente in italiano come le ha insegnato la mamma. Le richieste sono chiare e precise, ma non altrettanto semplici da esaudire: "Un orologio magico che faccia quello che voglio, un teddy bear e adottare un cane ricco". Oltre alla richiesta più importante: "Sposare Julian". Santa Claus avrà il suo bel da fare, la piccola non pone limiti ai propri desideri, proprio come sua madre Eli.