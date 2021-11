Il “Friendsgiving” di Elisabetta Canalis è il più sexy del pianeta

Leggi Anche Il messaggio romantico di Brian Perri per i 43 anni di Elisabetta Canalis

"Happy Thanksgiving America" scrive Elisabetta postando le sue Storie nel giorno del Ringraziamento. Da brava americana qual è diventata, celebra la ricorrenza rispettando tutte le tradizioni. Si raduna con gli amici e insieme preparano tante delizie per imbandire la tavola, e non manca il pezzo forte: un tacchino delizioso e succulento che suo marito Brian affetta per tutti. Lei filma tutto ma poi ci tiene a precisare: "Giuro che non sto solo riprendendo, sto anche aiutando".

A Los Angeles ci sono 24 gradi, e questo giustifica la mise estiva che la Canalis sfoggia a fine novembre. Shorts bianchi che mettono il risalto le cosce toniche e top attillato per la ex velina. Un look semplice e allo stesso tempo tanto sensuale, come solo lei sa essere.

