Il messaggio romantico di Brian Perri per i 43 anni di Elisabetta Canalis

Solo pochi giorni fa girava voce che Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri fossero in crisi. Colpa della vita americana e della nostalgia della ex velina per l’Italia. A fugare ogni dubbio ci ha pensato il riservatissimo chirurgo che dalla sua pagina social ha lanciato un messaggio d’auguri per la showgirl che festeggia 43 anni. La foto è romantica e molto appassionata: la coppia si bacia stringendosi e guardandosi teneramente negli occhi.