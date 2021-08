Elisabetta Canalis, pose sexy in cucina tra body attillato e tacchi a spillo

Instagram 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Elisabetta Canalis in Calzedonia Collezione mare 2021 Ufficio stampa 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mai rinunciare alla sensualità. Sembra essere questo il motto di Elisabetta Canalis che stuzzica i follower con uno scatto ad alto tasso erotico. In body attillato che sottolinea ogni curva e stivaloni con il tacco altissimo, si mette in posa sul bancone della cucina per uno scatto super sexy destinato ai social.