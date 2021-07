Elisabetta Canalis si allena in bikini: scorci ad alto tasso erotico

Si conferma la regina della seduzione. Elisabetta Canalis regala siparietti bollenti ai suoi follower durante l’allenamento in bikini in barca e il suo workout è sempre ad alto tasso erotico. Lei che dagli stacchetti ai calendari conquistava gli italiani, è sbarcata in America dove vive e ha continuato a fare strage di cuori. Ma le vacanze in Sardegna anche quest’anno restano le più sexy.

Abbronzatissima e sempre tonica Elisabetta Canalis ogni giorno si sottopone a una dura sessione di allenamento. I suoi glutei sono sodi, le curve perfette e il ventre scolpito. La sua allenatrice di pilates non la perde di vista e lei regala grandi soddisfazioni mostrando di saper eseguire gli esercizi al meglio e di condire i suoi video con un pizzico di sex-appeal.



Nel giardino di casa o in barca si allena, dopo una sveglia all’alba e una sana colazione. La sua routine è all’insegna della natura, del mare e della cura del corpo. Con lei ci sono Skyler Eva che ne approfitta di tanto in tanto per fare una capatina tra gli esercizi della mamma e il cagnolino. La Canalis si rilassa ed è felice in Sardegna e non ha escluso che tra qualche anno potrebbe tornare a vivere proprio in Italia.

Leggi Anche Elisabetta Canalis sfodera il topless a Milano

Leggi Anche Tra Canalis e Marcuzzi è sfida in topless ma sul web scoppia la polemica

Tra Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi è sfida social in topless Tgcom24 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: