Elisabetta Canalis sfodera il topless a Milano

Trascorrerà l’estate in Italia e non solo per le vacanze in Sardegna. Elisabetta Canalis da qualche settimana è rientrata nel Belpaese da Los Angeles dove vive con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. E’ venuta a trovare la mamma ma anche a lavorare a Milano. Mesi bollenti per la ex velina che si dividerà tra la spiaggia di casa e gli shooting in città. Tra gli scatti, spunta un topless milanese da dieci e lode.

Ironizza al mattino pronta per il trucco dicendo di volersi mostrare acqua e sapone, con qualche filtro, prima del trucco. Poi scherza sugli abiti da indossare che “costano più di me” dice al suo stylist e infine posa sexy e sensuale come solo lei sa fare. E dal cilindro tira fuori uno scatto mozzafiato in topless che lascia senza fiato i follower.



Guarda ammiccante all’obiettivo e si tiene il seno nudo tra le mani. Addosso ha solo una minigonna di pelle nera che le copre il fondoschiena e lascia intravedere le gambe lunghe e sinuose. Gli scorci di pelle scoperta sono abbastanza per far sognare i fan che non vedono il décolleté della ex velina ma immaginano molto. E se da Milano posta immagini erotiche, dalla Sardegna regala stacchetti sensuali in bikini. Insomma, l’estate italiana della Canalis sarà caldissima e piena di sorprese…

