Elisabetta Canalis ad Alghero, ecco lo stacchetto che ha conquistato Brian

“A chi mi chiede come l’ho conquistato” scrive Elisabetta Canalis sotto un video social in cui ancheggia sinuosa in bikini attorno al marito Brian Perri con la musica di Pistolero di Elettra Lamborghini in sottofondo. E’ una scatenata ex velina quella che regala stacchetti sensuali, ironici e molto ammiccanti. “Con la danza” risponde mostrandosi mentre avvinghia il chirurgo americano che l’ha resa mamma della splendida Skyler Eva.