Elisabetta Canalis in bikini con la figlia Skyler è una visione paradisiaca

Elisabetta Canalis in bikini è una di quelle immagini che conquistano i social. La ex velina è una certezza dei like di Instagram: i suoi fan non vedono l’ora di vederla in due pezzi per riempirla di cuoricini e lei dalla sua casa americana appena può li accontenta. Posa con la figlia Skyler Eva in braccio, entrambe con un due pezzi arcobaleno e si scambiano un bacio a fiori di labbra davanti alla piscina. Il post è un successone.

La Canalis in America lavora a uno shooting dopo l’altro, non dimentica una sessione di allenamento ed è impegnatissima nella sua vita da mamma di Skyler. E se le due sorridono complici per le foto in costume vicino alla piscina, condividono anche i momenti più bui, come quando la ex velina posta il video della sua bimba che piange disperata perché non vuole andare a scuola. Appassiona e intriga sia nella versione da sex bomb che in quella più materna e casalinga, perché i follower di Elisabetta impazziscono ad ogni sua mossa.

Infortunio per Elisabetta Canalis: dito del piede rotto, ecco come ha fatto

