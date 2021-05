Elisabetta Canalis, trucco e parrucco con la figlia Skyler Instagram 1 di 30 Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 4 di 30 Instagram 5 di 30 Instagram 6 di 30 Instagram 7 di 30 Instagram 8 di 30 Instagram 9 di 30 Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 Instagram 20 di 30 Instagram 21 di 30 Instagram 22 di 30 Instagram 23 di 30 Instagram 24 di 30 Instagram 25 di 30 Instagram 26 di 30 Instagram 27 di 30 Instagram 28 di 30 Instagram 29 di 30 Instagram 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per trucco e parrucco, Elisabetta Canalis si affida solo a "professionisti" altamente qualificati. Come sua figlia Skyler, truccatrice provetta che adora fare bella sua mamma. La piccolina è una vera appassionata di make up, e la ex velina si presta volentieri a fare da cavia ai suoi esperimenti. Nel bagno della loro villa a Los Angeles, le due aprono un salone di bellezza privato che fa divertire i follower.