Estate in formissima per le vip, da Ilary Blasi a Elisabetta Canalis: guarda l'allenamento

Le loro cartoline dalle vacanze, con i fisici tonici e scolpiti in mostra, fanno sognare i follower. Ma come fanno le vip ad essere sempre in forma? Sono loro stesse a svelarne il segreto, condividendo sui social le sessioni di allenamento tra chi fa gli esercizi in bikini in barca e chi preferisce la palestra.

Michela Coppa non rinuncia allo yoga nemmeno ora che è incinta. Sul tappetino posizionato direttamente sul pavimento di casa spiega alle follower come allungare i muscoli e intanto mette in mostra il pancione. Allenamenti casalinghi anche per Federica Nargi che in giardino ci dà dentro con gli squat fasciata nel completino nero.

Soleil Sorgè ha scelto una location d'eccezione: in bikini in barca non risparmia fatica e sudore. Lei si gode la vista sul mare al tramonto, i follower quella sulle sue curve. Elisabetta Canalis si sfoga con calci e pugni in un allenamento di kickboxing, e c'è anche Ilary Blasi che mostra a tutti come fa ad avere quel fisico perfetto, sottolineato dal completino color puffo. Guardale tutte nella gallery...