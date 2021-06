Diletta Leotta e la ginnastica da camera, che bomba sexy Tgcom24 1 di 30 Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 4 di 30 Instagram 5 di 30 Instagram 6 di 30 Instagram 7 di 30 Instagram 8 di 30 Instagram 9 di 30 Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 Instagram 20 di 30 Instagram 21 di 30 Instagram 22 di 30 IPA 23 di 30 IPA 24 di 30 IPA 25 di 30 IPA 26 di 30 IPA 27 di 30 IPA 28 di 30 IPA 29 di 30 IPA 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

A Milano da sola Diletta Leotta è impegnata tra lavoro in radio e ginnastica da camera, sognando di tornare presto tra le braccia di Can Yaman. La conduttrice sportiva è reduce da una bollente vacanza di coppia e anche da qualche giorno di relax in Sicilia con le amiche. E dopo sole e bikini, non le resta che tenersi in forma nel salotto dell’appartamento superlusso meneghino. E alla sera davanti alla partita in tv si fa coccolare dal cagnolino…