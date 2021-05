Diletta Leotta e Can Yaman a Capri, décolleté e… Faraglioni a vista Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri” scrive Can Yaman postando una foto di coppia. L’attore turco e Diletta Leotta hanno trascorso qualche giorno in Costiera e hanno regalato ai follower siparietti imperdibili in barca con tanto di décolleté in bella vista. La presentatrice sportiva è incontenibile e Can riesce a malapena a tenere strette a sé le curve della fidanzata. Entrambi si tuffano dall’imbarcazione e i panorami sono davvero mozzafiato…