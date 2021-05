Diletta Leotta imbarazzata! Can Yaman le ruba un bacio in diretta

Diletta Leotta è al trucco, pronta per uno shooting quando all’improvviso davanti alla sua telecamera compare Can Yaman che le scocca un bacio lasciandola di stucco. Lei sorride raggiante in video e i follower restano senza fiato. La conduttrice tv indossa solo un asciugamano e si intravede il seno nudo e bombastico. La passione tra i due sempre alle stelle e ne sono la prova anche le recenti foto pubblicate da “Chi” in cui i due passeggiano mano nella mano.



Davanti ai flash, Diletta e Can abbassano leggermente la mascherina per farsi riconoscere e far notare all’obiettivo che, sì sono proprio loro e il loro amore è più saldo che mai. Camminano decisi tenendosi per mano e mostrano di essere una coppia affiatata durante la passeggiata romana.

Poi salgono sul bolide dell’attore turco e girano per la città eterna per finire in un hotel dove si rifugiano nella spa. La loro relazione dopo qualche tira e molla e tanti gossip pare più solida che mai. Anche le tenerezze dell’attore in sala trucco dimostrano che tra loro la complicità è sempre alta e che i progetti per il futuro proseguono a vele spiegate.



