Diletta Leotta e Can Yaman allo stadio, uniti dall'amore ma divisi dal tifo

L'amore è una cosa, il tifo un'altra. E sugli spalti dell'Olimpico per la partita di Euro 2020 tra Italia e Turchia, Diletta Leotta e Can Yaman appartengono alle fazioni opposte. La conduttrice sportiva pubblica sui social una serie di Stories insieme al suo compagno, tra abbracci risate. Alla fine però non manca lo sfottò per il 3-0 portato a casa dagli Azzurri.

Leggi Anche Diletta Leotta in relax con le amiche, caffè e curve incontenibili

Insieme in tribuna, Diletta e Can condividono una sciarpa dedicata per metà all'Italia e per metà alla Turchia. Si abbracciano e ridono salutando i follower, entrambi in canotta bianca e giubbotto di pelle nera. La conduttrice usa un filtro che le disegna il tricolore sul viso, tanto per non lasciare dubbi su quale sia la squadra che le fa battere il cuore. Insieme alla coppia ci sono altre celebrità, tra cui Fabio Rovazzi che si lancia nelle danze.

A fine partita non può mancare un ironico sfottò visto il risultato schiacciante della squadra di Mancini. Mentre Yaman tira la mascherina chirurgica fin sopra gli occhi, La Leotta rincara la dose aggiungendo in sottofondo la canzone "Tristezza" di Ornella Vanoni. Ora sarà compito suo consolare il suo compagno...

Potrebbe interessarti anche: