Diletta Leotta in relax con le amiche, caffè e curve incontenibili

Impossibile mantenere la concentrazione davanti alle curve esplosive di Diletta Leotta. Posta un video con l’amica Rossella Fiamingo ed è un tripudio di forme. In bikini color carne, intrigante e sensuale, si filma mentre prepara la colazione a bordo piscina. Persino il caffè non si contiene e fuoriesce dalla tazzina finendo sulla tavola. La conduttrice sportiva è alle prese con panna e brioche, ma gli occhi dei fan sono distratti dal suo fisico…

Ha un cappello di paglia in testa e sfoggia un sorriso smagliante. Dopo il fine settimane romantico e passionale a Capri con Can Yaman, la Leotta si rilassa con l’atleta azzurra. Le due amiche si prendono caffè con panna e brioche e filmano il momento in cui rovesciano la bevanda sulla tavola. Ma nel video si vedono bene il reggiseno e gli slip color pelle che si confondono tra le forme bombastiche della conduttrice. Sfoglia la gallery e non perderti nemmeno un secondo del siparietto “bollente”…

