Elisa Isoardi va di fretta: ecco come si mantiene in forma

E' un periodo pieno di impegni per Elisa Isoardi , reduce dall'avventura all'"Isola dei Famosi" e già proiettata verso nuove avventure. E' richiestissima in tv e per stare dietro a tutti gli impegni che la attendono c'è bisogno di essere preparati e scattanti. Il tempo per tenersi in forma lo trova sempre, tra corse al parco in canotta e pantaloncini e allenamenti con i pesi.

"Mens sana in corpore sano", scrive Elisa a commento di un video in cui tonifica le braccia con i pesi, alternando gli esercizi a scatti su e giù per le scale e stretching. Nelle storie invece si mostra mentre corre al parco, con i pantaloncini corti che svelano le gambe abbronzate. Nonostante la fatica non perde il sorriso, e ai follower ne dedica uno dei più luminosi.

L'esperienza in Honduras ha caricato la Isoardi di una forza tutta nuova. "Mi sono messa a nudo e sono rinata" ha raccontato in un'intervista al settimanale Gente. E infatti la sua luce risplende ora più che mai e lei, abbronzatissima e in forma strepitosa, è pronta a rubare i cuori dei follower.

Elisa Isoardi in bici è la ciclista più sexy Instagram 1 di 15 Instagram 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Instagram 4 di 15 Instagram 5 di 15 Instagram 6 di 15 Instagram 7 di 15 Instagram 8 di 15 9 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: