Elisa Isoardi: "Mi sono messa a nudo e sono rinata"

"Ho abbandonato l’Isola con la consapevolezza di essermi messa a nudo per la prima volta dopo 18 anni di carriera" ha raccontato la Isoardi a cuore aperto. E ha proseguito: "Laggiù sono rinata, ho avuto il coraggio di mettermi in gioco, mostrando la vera Elisa, quella che non ti aspetti dopo tanti anni in Tv. Ho svelato tutto di me: le fragilità, la paura di sbagliare, di deludere, la tempra da combattente, la forza e il piglio un po’ maschile, che hanno le donne di montagna come me".

Un'esperienza importantissima sul piano personale dunque, che l'ha aiutata anche a rafforzare i legami familiari. Prima di tutto quello con il fratello Domenico, e poi quello con la madre Irma. "Donna fortissima, che mi ha cresciuta da sola dopo la separazione da mio padre, ed è grazie a lei se sono così tosta" ha raccontato Elisa. "A un certo punto ci eravamo allontanate: un po’ la distanza, un po’ il mio lavoro spesso totalizzante - ha confessato la conduttrice - Oggi non è più così, ci basta uno sguardo per capirci. La permanenza sull’Isola ha rafforzato il nostro legame".

