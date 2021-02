Elisa Isoardi in bici è la ciclista più sexy

Quello tra Elisa Isoardi e la bicicletta è un amore di vecchia data. In passato la conduttrice è stata ciclista a livello agonistico per cinque anni e, anche se ora ha abbandonato la competizione su due ruote, la sua passione non è scemata. "Pronta per il tour" scrive su Instagram, condividendo gli scatti della pedalata in salita, tutta fasciata in una tutina sportiva.

La tenuta è quella giusta, e anche la grinta non le manca. Elisa pedala in salita e la fatica non traspare per niente dalla sua espressione. La zip della tuta, aperta sul décolleté, regala ai follower una panoramica sul suo seno florido, la posa in piedi sui pedali esalta i suoi fianchi. Tra i follower a bocca aperta c'è anche Caterina Balivo, che commenta con simpatia: "Ma scherziamo?".

Il ciclismo ha forgiato la Isoardi nel carattere e nel fisico. Soprattutto i suoi polpacci robusti sono stati spesso nel mirino degli hater che li hanno definiti "da cinghiale". "Il body shaming non mi dà fastidio, mi dà fastidio l’odio che mettono soprattutto con persone che hanno le spalle meno larghe delle nostre", ha commentato lei scrollando le spalle. E riguardo alla sua esperienza da agonista ha raccontato in un'intervista a NatGeo: "Correvo. Solo che essendoci solo tre femmine, io salivo sempre sul podio anche se venivo doppiata dai miei compagni maschi". La gara della sexitudine, invece, la vince in volata...

