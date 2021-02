Elisa Isoardi apre la giacca e stuzzica i follower col topless

Isoardi

Su Instagram Elisa è solita mostrarsi al naturale, con semplicità. Dalla spesa al mercato agli esperimenti in cucina, coinvolge i follower nella sua vita con leggerezza. Stavolta però cambia registro e tira fuori il suo lato più sensuale. Accanto al fotografo Claudio Porcarelli posa senza niente sotto la giacca lasciando scorgere il seno nudo, e i follower impazziscono.

La Isoardi è al massimo del suo splendore, ha trovato il suo equilibrio interiore e non è mai stata così bella. E' single da tre anni, dopo la fine della lunga storia d'amore con Matteo Salvini. Non ha ancora trovato la persona giusta, si è parlato di un flirt con Raimondo Todaro ma lei ha sempre negato categoricamente. Però è pronta all'amore: "Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno" ha raccontato a "Verissimo". Gli ammiratori non mancheranno di certo...