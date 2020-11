Elisa Isoardi sensuale e single, guarda che casalinga al mercato

Non c’è niente da fare la cucina è il suo regno. Elisa Isoardi spadella a più non posso a casa a Roma con zia Gabriella e anche il momento della spesa deve essere ben organizzato per poter portare a casa gli ingredienti giusti. Eccola al mercato mentre chiacchiera al banco della frutta. Regala un sorriso e spende una parola con tutti inondando il mercato del suo sex appeal. E’ ancora single, con lei solo il fidato Zen.

“Eccoci stamattina al mercato dalla mitica signora Maria” scrive la Isoardi mentre chiacchiera al banco della frutta e verdura. Indossa un cappotto nero e sulle braccia porta due borse belle cariche. Mascherina calata in viso, Elisa sorride con gli occhi e travolge con il suo entusiasmo tutto il mercato. Poi via per una sessione di fisioterapia e un po’ di coccole con il cagnolino.

Infine, si mette in cucina con la mitica zia Gabriella che ha pillole di saggezza per tutti. Consiglia di alzarsi sempre con il sorriso e anche quando tutto sembra buio di non perdere mai la speranza. Quel sorriso e quell’allegria che contraddistinguono anche la Isoardi. Nonostante i baci e la complicità con il ballerino Raimondo Todaro si confessa sempre single. Per ora…

