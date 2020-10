Elisa Isoardi: “Sono bella ma single, perché spavento gli uomini”

“Sono single. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente… questo spaventa ancora nel 2020”. Sa quel che vuole Elisa Isoardi che dalle pagine del settimanale "Gente" fa sapere le sue richieste d’amore. E a chi le attribuisce un flirt con il ballerino Raimondo Todaro precisa: “E’ un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro”.

Bella, simpatica, avvenente e un bel caratterino, Elisa Isoardi ha paura di spaventare gli uomini. E’ esigente, lo riconosce e non scende a compromessi: “Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione. Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole il cuore, la fiducia ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola”.

Balla con Raimondo mostrando grazia e sex appeal, una vera rivelazione per il suo pubblico ma anche per lei stessa: “Questa Elisa è inedita anche per me, prima che per il pubblico. Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, prendo confidenza con il mio corpo. Ho scoperto aspetti della personalità che nemmeno sapevo di avere. Ora sono più consapevole anche della mia femminilità”.

