Elisa Isoardi mano nella mano con Raimondo Todaro

“Mi ritengo single, per ora mi concentro sulla danza, fra tre mesi si vedrà” aveva detto qualche giorno fa Elisa Isoardi. Ora ecco la ex di Matteo Salvini in giro per Roma mano nella mano con Raimondo Todaro tra selfie, risate e grande affiatamento. Sguardo conturbante e aria sognante, la conduttrice tv è in piena armonia con il suo ballerino…

“Sono molto maschile come fisicità, ho sempre fatto sport come ciclismo, pallavolo, nuoto: i miei muscoli e il mio cervello sono allenati su quello e non mi sono mai fermata più di tanto a pensare alla mia femminilità. E invece a 37 anni è arrivato il momento e ho scoperto che mi piace tantissimo immergermi completamente nella musica con il corpo e con la mente” ha confessato al settimanale “Chi” la Isoardi.

Elisa ha iniziato a recitare per superare la timidezza, ora ha imparato a conoscersi ed esprimersi e dice: “La vita è troppo breve per rimanere in superficie, bisogna entrare nelle cose, altrimenti non si prova nulla”. Nonostante con Todaro ci sia un’affinità perfetta, lei conferma di essere single e spiega: “Per ora sto sola con un cane, Zenith, che è una grande risorsa”.

