Sexy sirenetta esplosiva e sorridente, Elisa Isoardi cattura gli sguardi sulla spiaggia di Fregene. Approfitta della bella giornata di sole per concedersi un tuffo in mare e un po’ di tintarella tra un impegno e l’altro vicino alla capitale. La conduttrice tv sorride e chatta al cellulare senza curarsi degli sguardi dei tanti turisti colpiti dal fascino travolgente di Elisa. Lei seguita dal suo fidato assistente tira dritto lasciando una scia di spasimanti.

Elisa Isoardi sirenetta sexy tra le onde a Fregene Tgcom24 1 di 22 Chi 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sfida l’onda lunga e si tuffa superando a pieni voti la prova costume, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi. L’intero nero che indossa mette in risalto il fisico tonico e mostra un lato B a tutto tondo che intriga e conquista. I laccetti sulla schiena e gli scorci di pelle nuda sotto il seno lasciano senza fiato e la Isoardi gongola. A tenere lontani i fan ci pensa il suo assistente che non la perde mai di vista, mentre lei si distrae nelle chat con lo smartphone. Sui social è sempre attiva e positiva: “Sempre col sorriso” scrive in ogni post tra consigli di cucina, suggerimenti salutisti, selfie felici, viaggi e quotidianità.

Leggi anche>Altro che zia! Elisa Isoardi in cucina è una femme fatale con pizzi e seno a vista

Altro che zia! Elisa Isoardi in cucina è una femme fatale con pizzi e seno a vista Gente 1 di 36 Gente 2 di 36 Gente 3 di 36 Gente 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 10 di 36 instagram 11 di 36 instagram 12 di 36 instagram 13 di 36 instagram 14 di 36 instagram 15 di 36 instagram 16 di 36 instagram 17 di 36 instagram 18 di 36 instagram 19 di 36 instagram 20 di 36 instagram 21 di 36 instagram 22 di 36 instagram 23 di 36 instagram 24 di 36 instagram 25 di 36 instagram 26 di 36 instagram 27 di 36 instagram 28 di 36 instagram 29 di 36 instagram 30 di 36 instagram 31 di 36 instagram 32 di 36 instagram 33 di 36 instagram 34 di 36 instagram 35 di 36 instagram 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: