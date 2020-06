Elisa Isoardi al mare fa la prova… costume con i cuochi Instagram 1 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ha detto addio a “La Prova del cuoco” che chiude i battenti, ma ha rassicurato tutti: “Sto facendo il lavoro più bello del mondo”. Tre settimane fa, alla riapertura della trasmissione aveva scritto emozionata: “Si comincia... sono gli ultimi istanti prima della diretta, mi sento come se fossi al primo giorno di scuola. Capita sempre così... poi ti accorgi che le distanze si abbattono solo col cuore e sono belle le sorprese”.

Ora, archiviata la stagione televisiva, dopo le lacrime davanti al piccolo schermo, Elisa torna a sorridere con i suoi compagni d’avventura e sceglie una domenica al mare per rivivere momenti felici con i suoi cuochi.

Altro che zia! Elisa Isoardi in cucina è una femme fatale con pizzi e seno a vista

“Le domeniche quelle belle: amici, sole, mare, ottimo cibo, vino… è tutto quello che conta davvero” scrive l’amica Monica postando lo scatto in compagnia. La Isoardi sorride serena e rilassata in attesa di nuove avventure in tv. Durante la quarantena aveva “inventato” un aperitivo social in compagnia di zia Gabriella, con la quale aveva vissuto il lockdown. Ora la attende una nuova svolta, ma ha tutta la carica per affrontarla…

