Elisa Isoardi, isolamento con… zia Gabriella

Una conduttrice dal cuore d’oro e dalla simpatia travolgente. Così Elisa Isoardi in questa quarantena sta facendosi conoscere dai suoi follower. Ha deciso di stare in isolamento con zia Gabriella, 87 anni, per non lasciarla sola e con lei condivide aperitivi e ricette social che fanno compagnia ai fan. L’ultimo in ordine di tempo con Al Bano. “È bello potervi regalare un sorriso in questo periodo così difficile – scrive la conduttrice tv - grazie Al Bano per la bella amicizia!”.