Dalla Pellegrini alla Isoardi, guarda i vip in chiusi in casa con il cane

Si dice che il cane sia il miglior amico dell'uomo, e mai come in questo periodo sembra essere vero. Costretti a stare in casa e senza poter abbracciare i propri cari, avere un cucciolo da coccolare può essere un sollievo. Di certo è così per le celebrità, che su Instagram fanno fioccare foto mentre spupazzano i loro amici a quattro zampe. Da Alessia Marcuzzi con il suo Brownie a Elisa Isoardi con Zenith, passando per Vanessa di Federica Pellegrini e Matilde di Chiara Ferragni , eccoli tutti nella gallery...

Benedetta Mazza ricorda ai suoi follower che i cani non trasmettono il virus, e posta uno scatto mentre coccola il suo Bambi, un cagnolino minuscolo e dal musetto dolce e simpatico. La Ferragni si mette in posa con Matilde, anche lei una celebrità sui social. La Marcuzzi si rilassa sul divano e accanto a lei c'è l'inseparabile Brownie a farle compagnia, mentre Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si godono i loro barboncini Lilly e Leone, amatissimi anche da Aurora Ramazzotti.

Sul letto con il compagno e la cagnolina Linda, Ana Laura Ribas non sembra passarsela poi così male nonostante la quarantena. Elena Barolo non smette di lavorare e, in tailleur sul divano di casa, gioca un po' con Whisky. Il cane di Maddalena Corvaglia e chiama Stella, ed è molto affezionata a sua figlia Jamie. Per la Isoardi il barboncino Zenith è un compagno inseparabile ed è protagonista di numerosi post social della conduttrice.

Francesca Sofia Novello ha la fortuna di avere un grande giardino dove può giocare liberamente con i suoi golden retriever. Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser scorrazzano a loro piacimento con i cani nella tenuta in Trentino della famiglia di lui. Federica Pellegrini, invece, non esce di casa ma per fortuna può godersi la compagnia della sua Vanessa. Justine Mattera approfitta della quarantena per stare di più con la sua famiglia e anche con il suo cane dagli occhioni dolci. Karina Cascella abbraccia i suoi cagnolini e via Instagram lancia un messaggio di speranza: "Presto sarà tutto finito".