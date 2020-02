Elisa Isoardi, prove di famiglia: prima le nozze, poi un figlio

Di loro come coppia si sa poco, sono riservati, ma si vedono spesso fuori a cena. I paparazzi li tengono d'occhio e li vedono sempre più affiatati, ma Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo preferiscono vivere la loro storia d'amore con molta discrezione. Lui ha già incontrato la famiglia di lei e si dice che i due siano a un passo dall'altare. Qualcuno vorrebbe Elisa già in dolce attesa. Loro sorridono sornioni e fanno prove tecniche di famiglia, come mostrano gli scatti del settimanale Vero.

Cena al ristorante a base di pesce, passeggiata a braccetto per le vie della Capitale. Non importa se i fotografi li seguono, Elisa e Alessandro comminano sicuri e decisi, non curandosi di chi li paparazza. La Isoardi gira con un borsone per il cagnolino, l'inseparabile Zenit che fa qualche “capriccio” prima di salire sull'auto in braccio a Elisa. La conduttrice e il fidanzato si allontanano nella notte tra sorrisi e sguardi d'intesa.

