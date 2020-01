Elisa Isoardi è ubriaca d'amore con Alessandro Di Paolo Diva e Donna 1 di 5 Diva e Donna 2 di 5 Diva e Donna 3 di 5 Diva e Donna 4 di 5 Diva e Donna 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Della loro storia si è iniziato a parlare lo scorso marzo ma qualche mese più tardi, a presentazioni in famiglia già avvenute, di Alessandro si sono perse le tracce. Tanto che alcuni vociferavano di un ritorno di fiamma tra Elisa e il suo ex, Matteo Salvini, e lei si professava single e in attesa dell'anima gemella. Alla fine, però, i sentimenti per Alessandro hanno avuto la meglio. Dopo il Capodanno insieme non si nascondono più. In un bar di Roma per un aperitivo, con l'inseparabile cagnolino Zenith, la coppia ride e scherza e si lancia sguardi carichi di significato. La Isoardi beve un bicchiere di vino bianco, ma a farle girare la testa è Di Paolo...

