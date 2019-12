Fuga in hotel per Elisa Isoardi e il suo ex Instagram 1 di 9 Diva e Donna 2 di 9 Chi 3 di 9 Chi 4 di 9 Chi 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo Matteo Salvini, Elisa Isoardi bacia un altro

La Isoardi e Di Paolo avrebbero preso le chiavi di una suite all'ultimo piano ma, prima di raggiungere la camera, sono stati visti bere un drink insieme nella hall. Lo scorso marzo erano stati fotografati per la prima volta insieme, ed Elisa ha anche partecipato alla festa di compleanno della mamma di Alessandro.

LEGGI ANCHE >

Elisa Isoardi difende il fidanzato: “Scelgo con il cuore”

Quando sui social è stata attaccata per la sua scelta d'amore, la conduttrice ha risposto perentoria: "A chi si permette di giudicare una persona da una foto... Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti". Salvo, poi, fare un passo indietro a una domanda diretta rivoltale dal settimanale Di Più: "Diciamo che ci stiamo frequentando". Ora, dopo mesi di silenzio, tra i due la scintilla sembra essere di nuovo accesa... o forse non si era mai spenta del tutto.

