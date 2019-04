Elisa Isoardi difende il fidanzato: “Scelgo con il cuore”

Elisa Isoardi pubblica una foto insieme al nuovo fidanzato Alessandro Di Paolo e all'avvocato Marcello D'Onofrio e gli haters si scatenano. Criticano il nuovo compagno della conduttrice tv e lei non ci sta: “A chi si permette di giudicare una persona da una foto... Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi”.