Elisa Isoardi replica a Salvini con un anello

Lui è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, lei era già stata pizzicata in dolce compagnia. Eppure la risposta all'ex sembra scritta in uno scatto postato sui social. Elisa Isoardi posa per un selfie tra i peluche e mette in mostra un anello con uno smeraldo vistoso. Sarà il suo anello di fidanzamento ricevuto da Alessandro Di Paolo con il quale si frequenta da qualche tempo? I follower hanno pensato che fosse la risposta all'uscita mondana di Matteo Salvini con Francesca Verdini.

“Buon pomeriggio ragazzi” è la didascalia con l'hashtag “love”, che accompagna l'immagine di Elisa distesa sensualmente sul letto e circondata dai peluche. In primo piano la mano della conduttrice con un vistoso prezioso al dito. “Due ex gelosi che fanno a gara a rincorrersi” e ancora “Stai rosicando?” azzarda qualche fan che vorrebbe la ex coppia di nuovo insieme. “Ti sei fidanzata?” è la domanda di qualche altro che ipotizza un pegno d'amore da parte di Di Paolo. “Sei stupenda” è la più semplice reazione di molti altri follower. La Isoardi non replica e gongola tra i like.