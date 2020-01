Elisa Isoardi con il brillocco, spunta l'anello di fidanzamento?

Elisa Isoardi non si è ancora decisa a parlare apertamente della sua storia d'amore con Alessandro Di Paolo , ma quello che è certo è che non fa più niente per nasconderla. Mentre spuntano foto della coppia in atteggiamenti complici, la bella conduttrice sfoggia in tv un vistoso anello sull'anulare sinistro. In molti sono pronti a scommettere che sia un pegno d'amore da parte dell'imprenditore.

Il brillocco al dito di Elisa non è una novità: lo aveva già sfoggiato la scorsa primavera. La prima foto con lo smeraldo in bella mostra risale allo scorso marzo, in concomitanza della prima uscita pubblica di Matteo Salvini con la nuova fiamma, Francesca Verdini. In quell'occasione sono stati in molti a vedere nel gesto una ripicca nei confronti dell'ex, e altrettanti hanno pensato che il gioiello fosse un dono di Di Paolo, con il quale la Isoardi era stata avvistata già qualche volta.

Arriva l'estate, e dell'anello si perde traccia... così come di Alessandro. In quel periodo, la conduttrice si dichiara single e in cerca dell'anima gemella, e il gioiello resta chiuso in cassaforte. Di recente, però, nella vita di Elisa è tornato il produttore, tra uscite furtive dall'hotel di notte e aperitivi sotto il sole. E prontamente è tornato più brillante che mai anche l'anello. Nell'aria si sente già profumo di fiori d'arancio...

