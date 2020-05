Ha trascorso la quarantena con la zia Gabriella tra esperimenti in cucina e dirette social. Ora per Elisa Isoardi la Fase 2 è iniziata alla grande ed è a base di sensualità e sex appeal. E' più bella e raggiante che mai nelle foto apparse sul settimanale Gente, con indosso un attillato abito di pizzo azzurro che fascia alla perfezione le sue curve e mette in risalto il décolleté.

Altro che zia! Elisa Isoardi in cucina è una femme fatale con pizzi e seno a vista Gente 1 di 36 Gente 2 di 36 Gente 3 di 36 Gente 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 36 di 36 instagram 10 di 36 instagram 11 di 36 instagram 12 di 36 instagram 13 di 36 instagram 14 di 36 instagram 15 di 36 instagram 16 di 36 instagram 17 di 36 instagram 18 di 36 instagram 19 di 36 instagram 20 di 36 instagram 21 di 36 instagram 22 di 36 instagram 23 di 36 instagram 24 di 36 instagram 25 di 36 instagram 26 di 36 instagram 27 di 36 instagram 28 di 36 instagram 29 di 36 instagram 30 di 36 instagram 31 di 36 instagram 32 di 36 instagram 33 di 36 instagram 34 di 36 instagram 35 di 36 instagram 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Elisa Isoardi, isolamento con… zia Gabriella

In attesa di tornare in tv con "La Prova del Cuoco", Elisa è tornata a casa sua, dopo aver trascorso l'isolamento con la zia 87enne: "Abbiamo unito le forze e ci siamo tenute compagnia. L'ho coinvolta nelle mie dirette e lei si è adattata benissimo". Sui social ha dato prova di grande abilità tra i fornelli, sfornando un manicaretto dietro l'altro. "In questo momento così delicato... io ho trovato rifugio nel cucinare, nello sperimentare, nel cibo che per me è stato quasi un abbraccio, una coccola", ha raccontato la conduttrice a Gente.

LEGGI ANCHE > Dalla Pellegrini alla Isoardi, guarda i vip chiusi in casa con il cane

Per combattere la nostalgia delle dirette in tv, ha ripiegato con quelle via social. Con i suoi amici chef ha preparato piatti gourmet e aperitivi stuzzicanti. "Ho appagato la mia voglia di creare, assaggiare e condividere... cucinare virtualmente insieme è stato un modo per sentirsi meno soli", ha spiegato.

LEGGI ANCHE > Elisa Isoardi, prove di famiglia: prima le nozze, poi un figlio

Il confronto con la bilancia non le fa paura, e ammette a cuor leggero: "Ho preso un paio di chiletti, ma adesso che siamo nella Fase 2 e stiamo prudentemente ripartendo, uscirò di più con il mio cane Zenith, farò lunghe passeggiate guardando il mondo con occhi diversi. Ora desidero un po' più di leggerezza sia nell'umore sia nella linea. Basterà un po' di detox e qualche accorgimento per tornare con più slancio al futuro che ci aspetta".