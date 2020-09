Elisa Isoardi, che bacio appassionato al suo ballerino!

La passione per il ballo (e il ballerino?) di Elisa Isoardi è un crescendo inarrestabile. La conduttrice tv si impegna moltissimo e anche per il suo maestro pare nutrire un sentimento speciale. Il settimanale Chi infatti l’ha pizzicata con Raimondo Todaro in uno scambio di baci. Lui che l’aspetta sui gradini della sala prove, lei che si china e lo saluta con trasporto. Un’intesa perfetta per un bel passo a due…