Elisa Isoardi con le stampelle, alla visita la accompagna Raimondo Todaro

Caviglia fuori uso per Elisa Isoardi , che si avvia alla visita di controllo munita di stampelle. Con lei c'è il suo "angelo custode" Raimondo Todaro che la accompagna e si assicura che non perda il buonumore. Resta con lei anche mentre il medico procede con la fasciatura, la aiuta a camminare nei corridoi e la tranquillizza. Tra i due il feeeling c'è e si vede...

Un versamento alla caviglia ha costretto la Isoardi a interrompere gli allenamenti di ballo. Il suo insegnante la tranquillizza e la esorta a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Puoi mangiare stai tranquilla! Se ti avesse detto che non puoi mangiare per una settimana... non era peggio?" Todaro scherza e cerca di rassicurare Elisa, poi la carezza e la bacia teneramente sulla fronte. Il legame tra loro è forte e intenso, e forse va al di là del semplice affetto tra allieva e maestro.

"Una volta ballavo, adesso sto ridotta così", prova a scherzare la Isoardi, mentre zoppica lungo i corridoi della clinica. Si è fatta male durante le prove di "Ballando con le stelle" e ora dovrà stare riposo per qualche giorno, attenta a non sforzare la caviglia dolorante. Sui social ha ringraziato i follower per l'interessamento e li ha rassicurati sulle sue condizioni di salute anche se ha ammesso: "L’umore adesso non è dei migliori". Ma per quello di certo Raimondo saprà trovare il rimedio...

