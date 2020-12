Balli bollenti per Elisa Isoardi, scatenata sulle note di "Dirty Dancing"

Il 27 dicembre Elisa Isoardi ha compiuto 38 anni ma è stata lei a fare un regalo ai follower. Fasciata in un minidress nero attillatissimo si è scatenata sulle note di "(I've had) The time of my life", la celebre canzone che chiude il film "Dirty Dancing" in coppia con Stefano Orodei. Un ballo bollente che ha lasciato i fan a bocca aperta.