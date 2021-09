Elisabetta Canalis, mamma che felicità! Primo giorno di scuola per Skyler

La piccola Skyler sta diventando grande. Compirà 6 anni il 29 settembre e per lei è arrivato il fatidico primo giorno di scuola. Vestita di tutto punto con la divisa dell'istituto di Los Angeles che sta per frequentare, posa per uno scatto social con i genitori, Elisabetta Canalis e Brian Perri . La mamma ostenta felicità con gli occhi lucidi e un sorriso tirato che maschera la commozione, il papà è fiero e orgoglioso della sua piccolina che, però, è a un passo dalle lacrime.

Si sono messi tutti in "divisa" per lo scatto social che celebra il primo giorno di scuola di Skyler. Elisabetta indossa un completo da allenamento, proprio come la vediamo spesso nei workout che posta sui social. Anche Brian ha il completo da lavoro: chirurgo spinale, indossa la casacca e i pantaloni con cui va in sala operatoria. Una trovata di mamma e papà per convincere la piccolina a sentirsi a suo agio con giacca, camicia bianca e abitino grigio voluti dalla scuola. Onore al merito ai genitori che hanno fatto del loro meglio, ma il tentativo non ha dato i frutti sperati e nelle foto la piccola sembra disperata.

"Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola, qualcuno è felice qualcuno meno... Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi (piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io" ha scritto la Canalis su Instagram. Ma la giornata è passata in fretta, e al ritorno a casa la bimba, tutta compita al mattino, arriva scompigliata e arruffata. Forse il primo giorno di scuola non è stato poi tanto male...

