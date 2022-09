Elisabetta Canalis in topless censurata, è furiosa

Non è la prima volta che la ex velina posa con il seno al vento, ma questa volta lo scatto incriminato non ha superato l’approvazione social. Lei è furiosa e si domanda perché gli uomini possano mostrare i capezzoli in foto, mentre le donne no.

Elisabetta Canalis censurata, ecco la politica Instagram

Dopo che Elisabetta Canalis è stata censurata sui social per i capezzoli a vista in una foto in cui si intravedeva il seno scoperto, ripercorriamo la politica di Instagram. “Non è consentita la pubblicazione di contenuti di nudo su Instagram… Incluse alcune foto con capezzoli femminili in vista, tranne che nel contesto di allattamento al seno, parto e momenti successivi al parto, situazioni correlate alla salute (ad es. in seguito a una mastectomia, sensibilizzazione sul cancro al seno o chirurgia di conferma del genere) o atto di protesta. Anche le foto di dipinti e sculture con immagini di nudo sono accettate”. L'ex velina s’infuria e posta immagini di capezzoli maschili.

Elisabetta Canalis censurata, ecco la foto incriminata

Elisabetta Canalis posa con addosso solo un paio di jeans. E’ sensuale e intrigante ma mostra solo una porzione di seno e un capezzolo, proprio quello che ha fatto scattare la censura . La stessa immagine in topless viene pubblicata dal fotografo Andrea Varani che però copre la parte incriminata con un segno nero e così supera i controlli. “A me l’hanno bannata” scrive come commento la ex velina sarda in vena polemica con i social network.

Elisabetta Canalis a Milano per la Fashion Week

In questi giorni Elisabetta Canalis è in Italia, a Milano dove partecipa ad alcuni eventi della Fashion Week sfoggiando il suo fisico e facendo concorrenza alle modelle in passerella. Dagli shorts all’abito in pizzo, dai tacchi vertiginosi agli stivaloni è tutto un mix di sex appeal per la showgirl che vive in America. Sposata con il chirurgo Brian Perri, è mamma di una bambina, Skyler Eva