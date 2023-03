Cher "sfila" (con bacio) in coppia con il suo giovane boyfriend: innamorata come una ragazzina

Elegante in giacca di pelle, con leggings blu abbinati, un top in stile corsetto e stivali con plateau Cher, più in forma che mai, conferma così la sua relazione con il vicepresidente dell'etichetta discografica Def Jam Recordings (del rapper Tyga) 40 anni più giovane di lei.

Intenzioni serie

Pare che Alexander abbia già incontrato tutti i membri della famiglia di Cher e a proposito delle sue intenzioni la star ha spiegato ai follower: "Come tutti sappiamo... non sono nata ieri, e quello che so per certo... non ci sono garanzie. Ogni volta che fai una scelta, corri un rischio. Ho sempre corso dei rischi... è quello che sono". Cher ha anche liquidato in una frase la loro differenza d'età di 40 anni, scrivendo: "L'amore non conosce la matematica", mentre in un tweet successivo aveva voluto precisare agli hater: "Non mi importa di cosa pensate. Quello che importa è che io e lui siamo felici", aggiungendo: "Sulla carta è ridicolo, ma nella vita reale andiamo bene. Lui è favoloso e di solito non do agli uomini qualità che non meritano". Cher aveva spiegato che se non avesse incontrato uomini più giovani non avrebbe mai avuto una relazione: "Ai miei coetanei non piaccio molto. Mentre ai giovani non importa se sei buffa o stravagante, o vuoi fare stupidaggini e hai una forte personalità. Non rinuncerei alla mia personalità per nessuno".