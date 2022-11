Cher sul nuovo fidanzato di 40 anni più giovane: "L'amore non conosce la matematica"

LA CONFERMA SOCIAL - Dopo l'avvistamento pubblico e le critiche Cher non si è scomposta e ha voluto portare la relazione al livello successivo. Quello social. Così ha condiviso su Twitter uno screenshot che ritraeva il nuovo fidanzato accompagnato dalla scritta "Alexander" e da un cuoricino rosso.

CHER SU TWITTER - Cher ha risposto ai vari tweet di parecchi fan preoccupati, rassicurandoli. Ha spiegato che l'incontro è avvenuto durante la settimana della moda di Parigi, dove la diva era apparsa a sorpresa sulle passarelle, sfilando come una ragazzina e che lui ha già incontrato tutti gli altri membri della sua famiglia. A proposito delle intenzioni di Alexander la star ha spiegato ai follower: "Come tutti sappiamo... non sono nata ieri, e quello che so per certo... non ci sono garanzie. Ogni volta che fai una scelta, corri un rischio. Ho sempre corso dei rischi... è quello che sono". Cher ha anche liquidato in una frase la loro differenza d'età di 40 anni, scrivendo: "L'amore non conosce la matematica", mentre in un tweet successivo ha voluto precisare agli hater: "on mi importa di cosa pensate. Quello che importa è che io e lui siamo felici".

AVVISAGLIE - Qualche giorno prima dell'avvistamento dei due, i fan avevano iniziato a sospettare qualcosa quando la cantante ha twittato: "Una parte della mia vita è così fantastica" con l'aggiunta di un'emoji a forma di occhi a cuore.

L'EX DI AMBER ROSE - Alexander Edwards lavora per la Last King Records, l’etichetta discografica del rapper Tyga. Dal 2018 è stato insieme ad Amber Rose e con l'attrice condivide un figlio di 3 anni, Slash. La coppia si è lasciata dopo tre anni, a causa del plurimo presunto tradimento di lui. Amber spiattellò tutto nelle sue storie su Instagram: "Tutte le 12 fannullone (quelle che conosco, probabilmente ce ne sono di più) possono averlo".

I MATRIMONI DI CHER - La diva ha alle sue spalle due matrimoni. E' stata sposata con Sonny Bono dal 1964 al 1975 da cui ha avuto un figlio, Chaz (53 anni). Successivamente si è unita in matrimonio con Gregg Allman, ma è durato solo quattro anni. Dal musicista ha avuto Elijah (46 anni).