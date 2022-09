Cher a 76 anni sfila come una ragazzina

L'apparizione di Cher ha immediatamente oscurato il contorno di modelle e influencer presenti all'evento, diventate in un attimo semplici comparse alla corte della regina. D'altra parte farsi notare è la cosa che le riesce meglio da decenni e l'età anagrafica per lei è solo un dettaglio insignificante. La cantante di "Believe" ha infatti attraversato due secoli da avanguardista, lanciando mode e anticipando i tempi con il suo stile fuori dagli schemi.

Qualche fan ha indicato Dua Lipa la sua degna erede, ma la dea del pop non è rimasta per nulla colpita del paragone. Per ora infatti non ha nessuna intenzione di cedere la corona a qualcun'altra e via social ha risposto per le rime a chi affermava "Dua Lipa, la Cher della nostra generazione". "Quanti anni ci sono in una generazione?" ha infatti replicato dubbiosa Cher, lasciando intendere che per un'icona fuori dal tempo come lei gli anni non contano nulla.