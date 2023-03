Alessia Marcuzzi pizzicata con il ballerino Jody Proietti

Sono passati sei mesi dall’annuncio di separazione e per la prima volta la showgirl viene paparazzata dal settimanale “Chi” per le vie di Roma con un uomo al suo fianco. Si tratta del ballerino Jody Proietti, di 20 anni più giovane.

Per non dare troppo nell’occhio insieme ad Alessia Marcuzzi, 50 anni, e Jody Proietti nel cuore della notte romana ci sono anche la migliore amica della showgirl Ezia Modafferi e un amico comune. I quattro cenano in un ristorante dopo aver assistito al Teatro Brancaccio al musical “Tutti parlano di Jamie” che la conduttrice ha mostrato nelle sue Storie social.



Chi è Jody Proietti Tra i paparazzi da un mese e mezzo girava voce che Alessia Marcuzzi non fosse più single e stesse frequentando un ballerino del cast della sua trasmissione. Ora si scopre che lui è Jody Proietti, 32enne ligure, dal fisico asciutto e tatuato. Lavora in tv danzando da diverso tempo e ha già collaborato con trasmissioni come “Amici” e “Tale e Quale Show”.

I primi avvistamenti con Alessia e Jody I paparazzi sono alle calcagna di Alessia Marcuzzi da diverse settimane nella speranza di avvistarla con Jody Proietti. Pare che a fine gennaio la conduttrice tv sia stata intercettata di notte mentre si dirigeva in taxi a casa del ballerino. Poi lei si è buttata a capofitto nel lavoro: si è dedicata al suo programma e alla partecipazione alla trasmissione di Fiorello su Sanremo.

Beccati giovedì scorso Gli appostamenti dei fotografi sono proseguiti e non si sono dati per vinti nonostante tra Alessia Marcuzzi e Jody Proietti non ci siano più stati incontri segreti. Fino a giovedì scorso quando, come racconta il settimanale “Chi”, il ballerino si presenta fuori dal teatro Brancaccio, dove arrivano la Marcuzzi con l’amica Ezia Modafferi, moglie dell’ex calciatore Roberto Baronio. La showgirl e il 32enne si abbracciano calorosamente ed entrano insieme agli amici ad assistere al musical. La serata è entusiasmante come documenta Alessia sui social. A mezzanotte, usciti da teatro decidono di dirigersi verso un locale di via del Corso. Finita la cena la coppia entra in un hotel lì vicino dove i due si soffermano al piano bar fino alle 3. Escono discretamente e si salutano per prendere vie diverse: lei in auto, lui a piedi verso piazza del Popolo. Ma poco dopo Proietti viene avvistato vicino all’abitazione di Alessia. Entra nel portone.