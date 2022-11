Alessia Marcuzzi eterna ragazza, i 50 anni della conduttrice

Alessia Marcuzzi spegne 50 candeline, protagonista indiscussa del piccolo schermo, fisico di una ragazzina e riferimento per i suoi fan che la seguono sui social e sul suo blog anche se in un'intervista ha rivelato "ma sono fragile, insicura e bambinona". Nonostante la cifra tonda, la presentatrice dimostra di non temere per nulla lo scorrere del tempo, mentre infiamma il web con foto che mettono in mostra la sua bellezza fresca e semplice, ed è pronta, dopo un lungo periodo di stop, a tornare in tv.

GLI INIZI IN TV - La carriera televisiva di Alessia Marcuzzi prende il via nel 1991 a Telemontecarlo. Due anni dopo affianca Gigi Sabani nel programma "Il grande gioco dell’oca" su Rai 2.

L'ARRIVO A MEDIASET E IL FESTIVALBAR - Nel 1995 arriva a Mediaset, dove conduce "Colpo di fulmine", in onda su Italia 1, mentre l’anno dopo inizia la sua esperienza con il Festivalbar che guida fino al 2002. Gli anni 1998-2000 sono quelli di "Mai dire gol", programma comico che la vede insieme a Ellen Hidding e alla Gialappa's Band, che le regalano un'ulteriore popolarità. Arriva, poi, nel 2001, la conduzione di "Le Iene" su Italia 1. Seguono altri programmi ed eventi, come la cerimonia di consegna del Telegatto, "Scherzi a parte" e il Summer Festival.

I REALITY - Nel ricco curriculum della Marcuzzi ci sono anche i reality show. Conduce il Grande Fratello dal 2006 al 2015 e L'isola dei famosi dal 2015 al 2019. Nel 2019 e nel 2020 ha anche guidato "Temptation Island", il suo ultimo impegno targato Mediaset, che ha lasciato dopo 25 anni.

ATTRICE TRA CINEMA E TV - Il debutto come attrice arriva con un cameo nel film "Chicken Park", commedia diretta da Jerry Calà, e con la partecipazione a "Tra noi due tutto è finito" di Furio Angiolella. Recita nel film "Il mio West" di Giovanni Veronesi (1998) e in "Tutti gli uomini del deficiente", commedia della Gialappàs Band (1999). "La recitazione è la mia vera passione, avrei voluto fare l’attrice", aveva raccontato tempo fa. Per la televisione tra il 2004 e il 2006 è la protagonista della serie di Canale 5 "Carabinieri". Poi anche in "Un cane e un poliziotto", su Italia 1, da cui dopo è tratta la fiction "Tequila & Bonetti". Recita anche nella fiction "Il giudice Mastrangelo 2", nel film "Un amore di strega" e nella sketch comedy "Così fan tutte" (2009-2012). La conduttrice, inoltre, diventa anche doppiatrice e presta la sua voce al personaggio Neera nel film Disney "Dinosauri" e a quello di Tulip in "Cicogne in missione".

MODA, CHE PASSIONE - Il look e la moda sono sempre stati una passione un interesse portato di pari passo sia davanti alle telecamere della tv che sui social. Oltre a promuovere brand o linee beauty, Alessia è anche imprenditrice e ha fondato un blog intitolato "LaPinella".

LA VITA PRIVATA - Alessia Marcuzzi è stata fidanzata con Simone Inzaghi e con DJ Francesco per poi sposarsi con Paolo Calabresi Marconi nel 2014. A settembre è arrivata la separazione dal marito e nelle ultime settimane si è rifugiata in famiglia tra l’affetto dei figli Mia, avuta da Facchinetti, e Tommaso, avuto da Inzaghi. "Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La nostra famiglia continuerà a esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni", ha scritto la conduttrice tv senza specificare i motivi che abbiano portato a questa rottura improvvisa.

GLI EX E LA FAMIGLIA ALLARGATA - Alessia festeggerà i 50 con la sua famiglia allargata. La conduttrice è nota infatti per gli ottimi rapporti che riesce a conservare con i suoi ex e con le loro nuove compagne. Frequenta Francesco Facchinetti, che è sposato con Wilma Helena Faissol. Insieme fanno spesso vacanze, tanto che qualche tempo fa proprio Lady Facchinetti l’aveva salvata a tavola dal rischio di un soffocamento. Anche con Simone Inzaghi i rapporti sono idilliaci e con la nuova moglie dell’allenatore dell'Inter, Gaia Lucariello, è amica da tempo.