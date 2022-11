Alessia Marcuzzi festeggia i 99 anni di nonna Mela

“Ti amiamo tanto”

Alessia Marcuzzi, 50 anni tra pochi giorni, ha esordito nelle Storie Instagram dicendo: “Oggi è il compleanno della ‘Queen’ indiscussa e assoluta che non sei tu mamma, ma è nonna Mela. Che bella! Con tutte le sue figlie: zia Mery, zia Franca e mamma”. La conduttrice tv ha filmato il simpatico quadretto familiare mostrando il ristorante con vista pazzesca dove si sono ritrovate le donne a festeggiare. Poi ha postato le immagini più belle con tanto di bacio e abbraccio e una dedica speciale alla dolce nonnina: “Nonna Mela, 99 anni oggi. E sei sempre il motore di tutto e di tutti. Ti amiamo tanto”.



Alessia Marcuzzi e l’amore per la famiglia

Alessia Marcuzzi è reduce dalla separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi e nelle ultime settimane si è rifugiata in famiglia tra l’affetto dei figli Mia, avuta da Francesco Facchinetti, e Tommaso, avuto da Simone Inzaghi. Si è buttata a capofitto sul lavoro dedicandosi alla promozione della sua linea di creme e sulla collezione di borse che portano il suo nome, mostrandosi serena e impegnata.

La separazione dal marito

Alessia Marcuzzi ha annunciato la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi poche settimane fa. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, ha scritto la conduttrice tv senza specificare i motivi che abbiano portato a questa rottura improvvisa. Hanno trascorso l’estate insieme e solo a fine vacanze è scoppiata la crisi.

Le nozze nel 2014

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono sposati con una cerimonia molto romantica e intima in Inghilterra nel 2014. Nelle campagne vicino a Londra la coppia si è detta sì alla presenza dei testimoni e di pochi invitati. “Ringrazio mio marito Paolo, l’unico che ha fatto capitolare una ragazzaccia un po’ anticonformista come me, trasformandomi in una romanticona senza precedenti” aveva detto allora Alessia Marcuzzi commentando la sua decisione di fare il grande passo.



Lui vuole riconquistarla

Secondo il settimanale “Chi”, Paolo Calabresi Marconi da quando si è lasciato con Alessia Marcuzzi avrebbe molte pretendenti nel mondo dello spettacolo. Ma lui vorrebbe riconquistare la moglie. E chissà che dopo un periodo di alti e bassi, possano ritrovare la serenità proprio come sta accadendo a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che dall’addio comunicato a gennaio ora starebbero riavvicinandosi. Del resto, Alessia Marcuzzi è sempre riuscita a mantenere ottimi rapporti con i suoi ex. Frequenta come in una bellissima famiglia allargata il suo ex Francesco Facchinetti, da cui ha avuto Mia, che ora è sposato con Wilma Helena Faissol. Fanno spesso vacanze insieme, tanto che qualche tempo fa proprio Lady Facchinetti a tavola con Alessia Marcuzzi l’aveva salvata dal rischio di un soffocamento facendo sputare un boccone andato di traverso. Anche con Simone Inzaghi, padre di suo figlio Tomaso, i rapporti sono idilliaci. E con la nuova moglie dell’allenatore Gaia Lucariello la conduttrice è amica da tempo.